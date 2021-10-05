Идеальные оценки, отсутствие травм и риск пропустить ЧМ: как Аверины выступили на первом турнире после Олимпиады

Гимнастки Дина и Арина Аверины выступили на своём первом турнире после Олимпийских игр в Токио. Они заняли два первых места в многоборье на Olympico Cup в Москве, получив невероятно высокие оценки. Дина Аверина набрала максимально возможные баллы за упражнение с мячом. В скором времени спортсменки поедут на чемпионат мира в Японию, хотя ещё недавно существовала вероятность, что они не получат визы для въезда в страну. При этом россиянки заверили, что хотят выступить на Олимпийских играх в Париже.

В Москве прошёл международный турнир по художественной гимнастике Olympico Cup на призы Юлии Барсуковой. Эти соревнования были примечательны тем, что на них впервые после Олимпийских игр в Токио выступили сёстры Дина и Арина Аверины. Они заняли два первых места в индивидуальном многоборье и показали свою готовность к предстоящему чемпионату мира, однако при этом стало известно, что спортсменки рискуют пропустить его из-за проблем с визами.

За последние два месяца сёстрам Авериным пришлось пережить, пожалуй, самые непростые моменты в их спортивной карьере. Олимпиада закончилась для них не триумфом, на который рассчитывали и сами спортсменки, и их болельщики, а судейским скандалом. Дина довольствовалась серебряной медалью, а Арина и вовсе не попала на пьедестал почёта и заняла четвёртое место, в то время как победу сенсационно одержала израильтянка Линой Ашрам.

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В дальнейшем гимнастки снова оказались в центре внимания общественности, когда развернулась дискуссия по поводу их вознаграждения за олимпийские выступления. Дина Аверина получила от Фонда поддержки олимпийцев автомобиль BMW X5, который полагался только чемпионам, а Арина Аверина стала обладательницей модели X3, предназначавшейся призёрам соревнований. Такое положение вещей устроило не всех их коллег. Так, недоумение по этому поводу выразил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, которого одни раскритиковали за его слова, а другие поддержали.

Сами же гимнастки в последнее время избегали публичности, так как у них ещё продолжается соревновательный сезон. Перед поездкой на чемпионат мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю они выступили на турнире Olympico Cup, на котором обычно показывают своё мастерство начинающие и подающие надежды спортсменки.

В воскресенье Аверины выступили в первых двух видах многоборья и сразу поразили зрителей своими огромными оценками. За упражнение с обручем Дина получила 29,1 балла, а за программу с мячом — максимально возможные 30 баллов. Арину судьи оценили более строго, но ненамного — она уступила сестре по 0,2 балла в каждом виде. Стоит отметить, что на Олимпийских играх таких результатов не показывал никто, даже сами россиянки.

На второй день соревнований Аверины выступили с булавами и лентами и снова не оставили судей равнодушными. Итоговая оценка Дины составила 113,700 балла, а Арины — 111,900 балла.

Сёстры Аверины показали, что сохранили форму после Игр и не испытывают какого-либо давления из-за всех произошедших событий. Дина также обнадёжила болельщиков, сказав, что у неё нет проблем со здоровьем.

«Я отдохнула очень много для себя, больше недели. Спина не беспокоит, я не чувствую боли. Сама в шоке. Сегодня приходил доктор, который меня лечит, смотрел с трибуны за мной и сказал, что это что-то невероятное, что я способна на такое во время выступления», — рассказала вице-чемпионка Олимпиады РИА Новости.

Однако считать их фаворитками чемпионата мира, который Ашрам пропустит, пока рано. Дело в том, что у спортсменок ещё не готовы визы для въезда в Японию. Об этом по ходу Olympico Cup рассказала главный тренер сборной России и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Пока у нас нет виз в Японию. Я уже разговаривала с нашим вице-президентом международной федерации Василием Николаевичем Титовым, и он сказал, что будет обращаться к послу и в Министерство иностранных дел. Я уже сказала, что всё может закончиться тем, что мы ничего не успеем сделать и не попадём на чемпионат мира», — заявила ТАСС Винер-Усманова.

Правда, спустя день после такого предостережения она сама заявила, что проблема будет решена. Тренер рассказала, что посольство Японии уже приняло документы и визы будут готовы к началу чемпионата мира, который стартует 27 октября.

«Всё нормально. У нас была видеоконференция с Японией после нашего письма, очень корректного, по поводу того, что нам не дают визы. Сегодня всё решилось, уже сегодня отвезли в посольство все паспорта, так что в Китакюсю мы едем», — сказала глава федерации.

А в будущем у болельщиков будет шанс увидеть сестёр Авериных и на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Сами гимнастки заверили, что будут продолжать выступать до этих соревнований и попытаются снова побороться за олимпийское золото через три года.

«Мысли завершить карьеру были в первую очередь из-за того, что мы боялись такого же судейства. Это одна из главных причин. Ирина Александровна нас убедила остаться, и спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который пройдёт также в Японии. А насчёт Олимпийских игр — 2024 загадывать ещё рано. Если здоровье позволит, будем готовиться», — рассказала о своих планах Арина Аверина.