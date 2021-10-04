Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
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- РИА Новости
«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в «красной зоне». Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что Министерство здравоохранения не пускает Россию», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-Экспресс».
По мнению тренера, сборную России не хотели видеть на соревнованиях в Израиле.
«Почему-то Япония нас на Олимпийские игры пустила из «красной зоны», а Израиль — нет. Там было восемь арбитров, которые были на Олимпиаде», — сказала она.
Ранее сообщалось, что россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике Olympico Cup 2021 в Москве.