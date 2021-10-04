Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиле из-за коронавирусных ограничений.
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в «красной зоне». Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что Министерство здравоохранения не пускает Россию», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, сборную России не хотели видеть на соревнованиях в Израиле.

«Почему-то Япония нас на Олимпийские игры пустила из «красной зоны», а Израиль — нет. Там было восемь арбитров, которые были на Олимпиаде», — сказала она.

Ранее сообщалось, что россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике Olympico Cup 2021 в Москве.

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