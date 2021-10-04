Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпийских игр

Россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике Olympico Cup — 2021 в Москве.

По итогам всех упражнений спортсменка получила от судей 113,700 балла.

Второе место заняла её сестра Арина Аверина (111,900). Тройку лучших замкнула ещё одна россиянка — Лала Крамаренко (109,550).

Для сестёр Авериных данный турнир стал первым после Олимпиады в Токио. На Играх Дина завоевала серебро, а Арина стала четвёртой.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о судействе на Олимпиаде в Токио.