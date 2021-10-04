Винер-Усманова ответила на вопрос о судействе на Олимпиаде в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала судейство на Олимпийских играх в Токио.

«По поводу судейства — нашу ставленницу, как сказал Владимир Владимирович, отозвали. Она как-то нам сказала, что с Россией её ничего не связывает, что она уезжает в Америку к своей дочери. Хотя мы хотели, чтобы она поработала здесь, чтобы она нам новую программу разъяснила», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье. Золото выиграла Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

Технический комитет FIG, возглавляемый Натальей Кузьминой, отрицал факт предвзятого судейства.

Ранее Покровская отреагировала на слова Винер-Усмановой, назвавшей дураком Далалояна.