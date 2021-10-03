Покровская отреагировала на слова Винер-Усмановой, назвавшей дураком Далалояна

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, оскорбившей олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который назвал не совсем справедливым вручение BMW сёстрам Дине и Арине Авериным.
Покровская отреагировала на слова Винер-Усмановой, назвавшей дураком Далалояна
  • РИА Новости

«О боже мой. Я работаю на одной базе с гимнастами. Они очень хорошие ребята и уж точно не дураки. Они очень серьёзные труженики. В этой ситуации я полностью на его стороне. Человек имеет право высказать своё мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов. Так нельзя», — сказала Покровская RT.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил мнение, что Винер-Усманова сама в состоянии купить автомобили сёстрам Авериным.

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