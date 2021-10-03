Кафельников: Винер-Усманова сама в состоянии купить автомобили сёстрам Авериным

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о словах победителя Игр в Токио по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который назвал не совсем справедливым вручение BMW сёстрам Дине и Арине Авериным.
Кафельников: Винер-Усманова сама в состоянии купить автомобили сёстрам Авериным
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«Сёстры Аверины получили свои машины. Но главное не это, а то, что они не сумели завоевать золото Олимпийских игр. Более того, такая возможность им может больше не представится. А автомобили им мог вручить кто угодно. Госпожа Винер в состоянии сама купить их Дине и Арине, имея такого богатого мужа. К тому же у нас есть много других олимпийцев, которые живут за чертой бедности», — сказал Кафельников RT.

По его мнению, достаточно странно делать исключение для двух спортсменок.

«Теперь ведь подобных случаев может быть много. Конечно, в наши времена всё было проще. Я человек старой закалки и за победу на Олимпийских играх в Сиднее получил $37 тыс.», — добавил прославленный теннисист.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская встала на защиту Далалояна после его слов.

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