Покровская — о словах Далалояна про BMW сестёр Авериных: каждый человек имеет право на мнение

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на критику в адрес олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который назвал не совсем справедливым вручение BMW сёстрам Дине и Арине Авериным.
Покровская — о словах Далалояна про BMW сестёр Авериных: каждый человек имеет право на мнение
  • РИА Новости

«Считаю, каждый человек и каждый спортсмен имеет право на своё мнение. Ребята-гимнасты — молодцы. Они боролись и одержали очень красивую победу в командном турнире. Конечно, им обидно. Считаю, каждый должен получать по заслугам. То есть не совсем правильно, когда серебряному призёру вручают автомобиль как чемпиону. Всегда говорю, что абсолютно все призёры Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то дифференцировать. Золото есть золото», — сказала Покровская RT.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал неуместными оскорбления в адрес Далалояна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить