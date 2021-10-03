Покровская — о словах Далалояна про BMW сестёр Авериных: каждый человек имеет право на мнение

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на критику в адрес олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который назвал не совсем справедливым вручение BMW сёстрам Дине и Арине Авериным.

«Считаю, каждый человек и каждый спортсмен имеет право на своё мнение. Ребята-гимнасты — молодцы. Они боролись и одержали очень красивую победу в командном турнире. Конечно, им обидно. Считаю, каждый должен получать по заслугам. То есть не совсем правильно, когда серебряному призёру вручают автомобиль как чемпиону. Всегда говорю, что абсолютно все призёры Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то дифференцировать. Золото есть золото», — сказала Покровская RT.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал неуместными оскорбления в адрес Далалояна.