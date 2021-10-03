Кафельников назвал неуместными оскорбления в адрес Далалояна
- РИА Новости
«По большому счёту мне фиолетово, кому и какую машину вручили. Но Далалолян просто высказал своё мнение. Оскорбления в его адрес неуместны и незаслуженны. Хотя журналисты сами способствуют зарождению скандала, обсуждая эту тему и задавая соответствующие вопросы. Человек высказал свою точку зрения, и акцентировать внимание на его словах ни к чему», — сказал Кафельников RT.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина жёстко отреагировала на критику Далалояна о вручении BMW Дине Авериной.