Роднина жёстко отреагировала на критику Далалояна о вручении BMW Дине Авериной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который назвал не совсем справедливым вручение BMW Дине Авериной за ОИ.

«Что за дурной тон! Дарёному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Дине Авериной вручили BMW Х5 за серебро в художественной гимнастике на Играх в Токио, а её сестре Арине — BMW Х3 за четвёртое место.

Олимпийский чемпион Артур Далалоян заявил, что это вызвало у него лёгкое недопонимание.

Ранее Винер-Усманова резко отреагировала на критику Далалояна о вручении BMW Дине Авериной.