Роднина жёстко отреагировала на критику Далалояна о вручении BMW Дине Авериной
- РИА Новости
«Что за дурной тон! Дарёному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Дине Авериной вручили BMW Х5 за серебро в художественной гимнастике на Играх в Токио, а её сестре Арине — BMW Х3 за четвёртое место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян заявил, что это вызвало у него лёгкое недопонимание.
Ранее Винер-Усманова резко отреагировала на критику Далалояна о вручении BMW Дине Авериной.