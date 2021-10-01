Винер-Усманова резко отреагировал на критику Далалояна о вручении BMW Дине Авериной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Игр-2020 Артура Далалояна, который назвал не совсем справедливым вручение BMW Дине Авериной за ОИ.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Дине Авериной вручили BMW Х5 за серебро в художественной гимнастике на Играх в Токио, а её сестре Арине — BMW Х3 за четвёртое место.

Фонд поддержки олимпийцев после Олимпиады ранее вручал BMW X5 только олимпийским чемпионам.

Ранее сообщалось, что Далалоян считает не совсем справедливым вручение BMW сёстрам Авериным.