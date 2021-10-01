Далалоян считает не совсем справедливым вручение BMW сёстрам Авериным за ОИ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян отреагировал на тот факт, что Дине Авериной вручили BMW Х5 за серебро в художественной гимнастике на Играх в Токио, а её сестре Арине — BMW Х3 за четвёртое место.

«Вам честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой— это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — цитирует Далалояна «Спорт-Экспресс».

Кроме того, он не уверен, что Авериных засудили, так как элементы израильтянки Линой Ашрам были сложнее, хотя она и уронила ленту в последнем упражнении. По его словам, ему обидно за россиянок, но с решением судей не спорят, а на Олимпиаде случайных людей в судействе нет.

Фонд поддержки олимпийцев после Игр в Токио вручил Дине Авериной ключи от BMW X5, который полагается олимпийским чемпионам.

Ранее сообщалось, что Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике.