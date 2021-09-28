Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике

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Гимнастки Дина и Арина Аверины включены в состав сборной России на чемпионат мира в Японии.
Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике
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«Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе — сёстры Аверины, дай бог им здоровья», — цитирует президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову РИА Новости.

Она также добавила, что в групповом упражнении не будут участвовать Анастасия Максимова и Анастасия Татарева.

Чемпионат мира в Японии пройдёт с 27 по 31 октября.

Ранее Канаева призналась, что очень благодарна Винер-Усмановой.

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