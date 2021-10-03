«Просто высказал своё мнение»: почему Далалояна раскритиковали за слова о вручении машин Авериным

Олимпийский чемпион Артур Далалоян подвергся серьёзной критике за высказанное мнение об автомобилях, подаренных сёстрам Авериным после Игр в Токио. Он назвал решение не совсем справедливым по отношению к тем спортсменам, которые по какой-то причине не завоевали медали, но история которых осталась незамеченной. В ответ президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова назвала его «идиотом», а прославленная фигуристка Ирина Роднина посчитала «дурным тоном» поведение как гимнаста, так и тех, кто обсуждает этот скандал. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, напротив, вступилась за спортсмена и отметила, что каждый имеет право высказать свою точку зрения. Поддержал его и Евгений Кафельников, по мнению которого, Далалоян не заслужил такой критики в свой адрес.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них»

Скандал вокруг олимпийского чемпиона Артура Далалояна и его слов об автомобилях, подаренных гимнасткам Дине и Арине Авериным, не утихает уже несколько дней. В частности, легендарная фигуристка Ирина Роднина назвала «дурным тоном» поведение как самого гимнаста, так и тех, кто обсуждает эту тему.

Причиной для спора послужило вручение машин российским спортсменкам после Игр в Токио. Дина, занявшая в личном многоборье второе место, получила BMW X5 наравне с чемпионами, а её сестре Арине, не попавшей на подиум, досталась BMW X3, как серебряным и бронзовым медалистам.

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В интервью «Спорт-Экспресс» Далалоян, одержавший вместе с партнёрами историческую победу в командном турнире, честно признался, что у него такое решение вызвало «лёгкое недопонимание».

«С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой — это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — заявил спортсмен.

При этом он усомнился в том, что россиянок засудили в Японии, и признался, что не верит в заговор против отечественной команды в Токио.

«Чётко ответить на этот вопрос может лишь тот, кто досконально разбирается в правилах художественной гимнастики. О себе такого сказать не могу. Что бросилось в глаза? У израильтянки Линой Ашрам программы были посложнее. Но она допустила ошибку. На мой взгляд, грубую... Тем не менее Ашрам поставили высокую оценку. За наших девочек, конечно, очень обидно. Но это решение судей. С ними не спорят. Да и не бывает на Олимпийских играх в судейской коллегии случайных людей», — добавил Далалоян.

После этой беседы на Артура обрушился настоящий шквал критики. Жёстче всех выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Защищая своих подопечных, она даже назвала чемпиона «идиотом».

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — цитирует функционера Sport24.

Раскритиковали атлета и в Госдуме. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не увидела ничего страшного в награждении Авериных и выразила удивление позицией Далалояна.

«Я считаю, это было сделано правильно. Для нас всё было объективно понятно… Есть такие моменты — можно же людям компенсировать их труд, если существует возможность. Раз был шанс так наградить Дину, значит, и обсуждать тут нечего. Это нормально, и я полностью согласна с этим решением. Странно, что коллега-спортсмен так отреагировал. Не знаю, может, у него настроения не было. Для меня это был человек, который не может так сказать, — он меня удивил», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

В свою очередь, член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв напомнил, что решение о вручении автомобилей принимает общественный совет и Фонд поддержки олимпийцев, и спортсменам просто некорректно делать какие-либо заявления по этому поводу.

«Мы любим нашу гимнастку, переживаем за случай, который произошёл на Олимпиаде. Верим и надеемся, что у неё будут ещё победы. Мы любим всех наших спортсменов. Наша основная задача — мотивировать их. Машина — дорого, но люди всю жизнь потратили на то, чтобы заниматься спортом и отдавать себя. Мы обязаны делать для них всё, что в наших силах», — заявил он.

Поддержал сестёр Авериных в разгоревшемся скандале даже коллега Далалояна по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков, двукратный призёр Олимпийских игр в Пекине. По его мнению, россиянок действительно засудили в Токио, а потому решение поддержать их таким образом абсолютно нормальное.

«Почему у нас в стране олимпийские чемпионы отделяются от призёров? Что, призёры меньше тренируются, меньше тратят времени в зале? Может быть, у них меньше нагрузка? Всё зависит — по крайней мере, в спортивной и художественной гимнастике — от судей, понимаете? Даже если ты олимпийский чемпион, грубо говоря, тебя могут подвинуть на третье место. Однажды на чемпионате мира в Австралии я сделал прыжок на золотую медаль, а меня решили поставить на четвёртую позицию, поскольку тогда я, видите ли, только «восходил» в мире большой гимнастики, и меня судьи придержали. Поэтому я считаю, что история с Авериной несправедлива», — подчеркнул гимнаст.

Более того, Голоцуцков считает, что со стороны Артура просто неправильно так высказываться о девушке-спортсменке.

«Ты получил медаль, получил машину — всё, зачем обсуждать других? Не знаю, я резко не могу высказываться — может, Артур какую-то обиду затаил. Но я бы, наоборот, за неё порадовался искренне. Надо уметь радоваться за успехи других людей. Честно, я даже не ожидал, что такая история может произойти», — добавил призёр Олимпийских игр.

«Человек имеет право выразить своё мнение. За что его оскорблять?»

А вот опрошенные RT эксперты, напротив, поддержали Далалояна. Так, по словам главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской, гимнаст имел право высказать свою точку зрения, какой бы она ни была. Поддержала она его и по сути вопроса, подчеркнув: автомобили, предназначенные для чемпионов, должны получать исключительно чемпионы.

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«Ребята-гимнасты — молодцы. Они боролись и одержали очень красивую победу в командном турнире. Конечно, им обидно. Считаю, каждый должен получать по заслугам. То есть не совсем правильно, когда серебряному призёру вручают автомобиль, как чемпиону. Всегда говорю: абсолютно все медалисты Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то разграничивать. Золото есть золото», — отметила специалист.

Тренер также удивилась жёсткому высказыванию Винер-Усмановой и назвала её слова явным перебором.

«Я работаю на одной базе с гимнастами. Они очень хорошие ребята и уж точно не дураки. Они серьёзные труженики. В этой ситуации я полностью на его стороне. Человек имеет право выразить своё мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян высказался не только за себя, но и за многих спортсменов. Так нельзя», — добавила Покровская.

Согласился с ней и прославленный теннисист Евгений Кафельников. Травлю гимнаста за интервью он также считает незаслуженной.

«По большому счёту, мне фиолетово, кому и какую машину вручили. Но Далалоян просто высказал своё мнение. Оскорбления в его адрес неуместны и незаслуженны. Хотя журналисты сами способствуют зарождению скандала, обсуждая эту тему и задавая соответствующие вопросы. Человек высказал свою точку зрения, и акцентировать внимание на его ответе ни к чему», — заявил экс первая ракетка мира.

Однако он обратил внимание на то, что даже вручение дорогостоящих иномарок не перекроет для Авериных неудачу на Олимпийских играх, поскольку другой возможности завоевать золото у них может больше не быть.

«С машинами вообще начался хаос. Теперь ведь подобных случаев может быть много. Конечно, в наши времена всё было проще. Я человек старой закалки и за победу на Олимпийских играх в Сиднее получил $37 тыс.», — добавил Кафельников.