«У всех разные жизненные ситуации»: продажа подаренных призёрам Игр в Токио автомобилей вызвала общественный резонанс

Некоторые участники Олимпийских игр в Токио выставили на продажу автомобили, презентованные им за завоевание медалей в Японии. Один из них сразу же вернул машину в салон, а другой выручил за неё 5,1 млн рублей. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, избавляться от подарков таким образом неэтично. Фехтовальщица Софья Великая полагает, что атлеты вправе распоряжаться иномарками на своё усмотрение. В то же время боксёр Алексей Тищенко отметил, что некоторые спортсмены нуждаются в деньгах, при этом машина им не нужна.

Возвращение в салон и продажа за 5,1 млн рублей

Тема продажи российскими спортсменами дорогостоящих автомобилей, подаренных им за завоевание олимпийских медалей, обсуждается после каждых Игр. Не стали исключением и завершившиеся недавно в Токио, на которых национальная сборная завоевала 71 награду разного достоинства.

Не успели атлетам вручить ключи от иномарок, как сразу две из них появились на специализированных интернет-порталах. Буквально на следующий день после торжественной церемонии на сайте Авто.ру был куплен белый BMW X3 в M-пакете, который получил один из серебряных призёров. Имя человека не называется, но за немецкий кроссовер в максимальной комплектации он выручил 5,1 млн рублей.

Также по теме «Покажите, как выставляются оценки»: как Путин поддержал Дину Аверину во время встречи с олимпийцами В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с победителями Олимпийских игр в Токио. Глава государства наградил...

Спустя всего несколько дней появилась возможность приобрести и BMW X5 неназванного олимпийского чемпиона в модификации XDrive30d с М-пакетом. Причём реализует её официальный дилер BMW «БалтАвтоТрейд-М». Сообщается, что иномарку, скорее всего, просто вернули в салон сразу после вручения. Новый владелец успел проехать на ней всего девять километров. Рекомендованная розничная стоимость данной модели стартует с 7,05 млн рублей.

Церемония вручения автомобилей состоялась на прошлой неделе на Соборной площади Кремля. Ключи атлетам раздал заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев Дмитрий Медведев.

«Было бы неправильно ещё раз вас не поприветствовать и не сказать добрых слов, искренне поздравить с теми замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Всего в церемонии вручения автомобилей приняли участие 77 атлетов. Чемпионы получили BMW X5, серебряные и бронзовые медалисты — BMW X3 с различным уровнем оснащения.

«Кому-то машина просто не нужна, зато требуются деньги»

Новость о продаже спортсменами дорогих средств передвижения вызвала в стране очередную неоднозначную реакцию. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, избавляться от подарков таким образом «неэтично и неприлично». Политик предложил впредь не дарить автомобили тем, кому они не нужны, и заменить их на деньги.

«Да, машину нельзя сравнить с наградой за медаль, но это небольшое вознаграждение за вклад в развитие российского спорта. Это же ценно, что машина — подарок именно от государства, руководства страны. Не буду никого осуждать, но неприятно видеть подобные новости. Возможно, в следующий раз лучше спрашивать спортсменов, чего они хотят», — приводит слова Милонова Metaratings.

Его коллега Светлана Журова, ставшая олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, напротив, не увидела в произошедшем ничего предосудительного, хотя подаренную ей ещё в 2006-м иномарку хранит до сих пор.

«Многие девчонки тогда продавали их, чтобы приобрести недвижимость. Спортсмены нуждались в жилье, которое можно было только купить. У кого-то имелись другие семейные обстоятельства, в связи с чем принималось такое решение. У всех по-разному. У меня машина до сих пор осталась, она — единственная, езжу на ней и сегодня. В моё время был акцент, что это — от президента, поэтому решила сохранить её. Сегодня это не государственный подарок, а спонсорский. Люди вправе поступать с ним так, как хочется», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».

Опрошенные RT спортсмены напомнили, что тема всплывает после каждых Игр. Об этом, например, заявила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

«У всех разные жизненные ситуации. Кому-то нужен автомобиль, а кому-то — квартира. Всё-таки это дорогой подарок. На мой взгляд, призёры вправе сделать с ним всё, что им захочется согласно необходимости», — подчеркнула она.

Любопытно, что сама Великая за свою продолжительную карьеру получила сразу три дорогостоящих иномарки и распорядилась ими по-разному. От нового BMW X5 она осталась в полном восторге.

«После Лондона подарили Audi. Обалденная машина — седан. Просто бомба. Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придётся заносить внутрь коляски и другие вещи. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль. После Рио-де-Жанейро был BMW X6, который поменяла на BMW X5. Не устраивало, что крыша скошенная. Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно. Сейчас нам вручили как раз ключи от BMW X5. Она меня полностью устраивает и подходит. Надпись на капоте «Команда России». Подсветка от Фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», — добавила Великая.

Также по теме «Невозможно комментировать идиотизм»: как легкоатлетку Магучих вновь затравили на Украине за фото с Ласицкене Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих была вынуждена объяснять, почему сделала фото с Марией Ласицкене после финала Бриллиантовой...

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поддержал коллегу и призвал отнестись к атлетам с пониманием, поскольку у всех разные жизненные обстоятельства.

«Возможно, это выглядит не совсем правильно, но ничего предосудительно лично я не вижу. Поймите, кому-то машина просто не нужна, зато требуются деньги. Хорошо помню, как давали ключи девчонкам-гимнасткам, а им на тот момент не было даже 18 лет, и садиться за руль они не имели права. Поэтому в каждой ситуации необходимо разбираться отдельно. Но хочу сказать, избавляется от презента в итоге всё-таки меньшинство», — заверил Тищенко.

При этом со своим трофеем, полученным за победу на Олимпиаде в Пекине, он расстался относительно недавно.

«После Олимпийских игр в Афинах машины ещё не дарили. Зато, когда вернулись из Пекина, вручили новенький автомобиль. Разукрасил его и ездил. И вот только недавно, когда ему исполнилось десять лет, продал», — добавил Тищенко.

Наконец, по словам трёхкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной, спортсмены вправе распоряжаться подарками так, как им заблагорассудится. Синхронистка считает, что в желании избавиться от машины нет ничего страшного.

«Есть же разные причины: кто-то продаёт, потому что срочно деньги нужны, потому что машина дорогостоящая. Кто-то продаёт, так как уже есть машина и она нравится. В этом ничего такого нет», — приводит слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».

Аукцион от Бобровой и подарок родителям от Загитовой

Традиция вручения медалистам ОИ иномарок зародилась в России ещё в 2006-м. по окончании зимних Игр в Турине. Призёры всегда распоряжались ими по-своему. Так, после Игр в Рио-де-Жанейро чемпионам также подарили BMW X6. Спустя год одна из них оказалась выставлена на продажу. Стоимость составляла 4,1 млн рублей.

«Машина уникальная, внутри она украшена олимпийскими кольцами, надписью на панели «Cборная России» и подсветкой с эмблемой Фонда поддержки олимпийцев. Пробег 32 000 км. Не битая. Один владелец. В отличном состоянии и недавно проходила второе ТО», — говорилось в объявлении.

На аналогичный шаг тогда пошла и Юлия Ефимова. Своё решение пловчиха объяснила желанием приобрести квартиру.

«Искренне благодарна за этот подарок Фонду поддержки олимпийцев России и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Но сейчас у меня другие потребности», — приводит слова Ефимовой «Весь спорт».

Расставались с ценными презентами и после домашней Олимпиады в Сочи. Тогда биатлонист Алексей Волков избавился от золотого Mercedes GL, чтобы приобрести поддержанный Porshe Panamera в зеркальном цвете.

Фигуристка Екатерина Боброва также продала свой Mercedes, но все деньги отправила на благотворительность. Её коллега Алина Загитова после победы на ОИ-2018 в Пхёнчхане вовсе отдала свой BMW X6 родителям, поскольку на тот момент ей не исполнилось 18 лет. Но на церемонии она пообещала начать обучение, чтобы сдать на права.