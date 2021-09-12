«Покажите, как выставляются оценки»: как Путин поддержал Дину Аверину во время встречи с олимпийцами

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с победителями Олимпийских игр в Токио. Глава государства наградил спортсменов, а после церемонии они получили в подарок автомобили. Во время общения с чемпионами Путин высказался о судействе в художественной гимнастике, в результате которого без золота осталась Дина Аверина, и рассказал о своих занятиях боксом в юности.

Владимир Путин провёл встречу с российскими спортсменами, выступавшими на летних Олимпийских играх в Токио. На приёме в Кремле президент страны пообщался с победителями соревнований и вручил им государственные награды. По окончании церемонии замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев также подарил медалистам новые автомобили.

Выступая с речью перед спортсменами, Путин поздравил их с успешным выступлением на Олимпиаде. Глава государства также отметил, что им пришлось столкнуться с многочисленными трудностями в Токио, в числе которых было и политическое давление.

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«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Понимаю, как это было непросто — все понимают, как это было непросто, вся страна, пожалуй. В отдельных моментах — запредельно трудно. Это огромная физическая, эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и самих олимпийских стартов, и жёсткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, — они тоже внесли свою лепту. Не могу не вспомнить и известные, далёкие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но вы выдержали всё, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России и, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество», — сказал Путин.

В церемонии приняли участие большинство победителей Игр за исключением легкоатлетки Марии Ласицкене, синхронистки Светланы Колесниченко и теннисистов Андрея Рублёва и Анастасии Павлюченковой. Также на встречу с Путиным прибыла гимнастика Дина Аверина, чьё серебро в личном многоборье стало одним из самых громких скандалов на соревнованиях. Ему президент России тоже уделил внимание в своей речи.

«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и — надеюсь, уверен — будет в будущем. На Олимпийских играх в Токио мы увидели, как велик потенциал российской национальной сборной. Позвольте пожелать всем вам успехов. Уверен, что такая целеустремлённость, настроенность на результат, она сохранится и будет реализовываться в будущем», — добавил Путин.

Позднее, во время неформального общения со спортсменами, президент высказался о судействе в художественной гимнастике, из-за которого российские спортсменки остались без золота впервые за 25 лет. Путин удивился тому, что результат Дины Авериной долго не объявлялся, а протоколы соревнований так и не были опубликованы.

«Это же не военные учения какие-то. Почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счёт идёт полторы-две минуты, и протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы. Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», — сообщил президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Несмотря на то, что Аверина стала серебряной медалисткой, её отметили как чемпиона токийской Олимпиады. Гимнастка была награждена Орденом Дружбы, а позднее получила ключи от автомобиля BMX X5. Серебряным и бронзовым призёрам Игр полагалась модель BMX X3. Её также получила сестра Авериной Арина, которая в личном многоборье стала четвёртой.

Во время встречи с олимпийцами Путин также получил приглашение на тренировку сборной России по боксу. Его озвучил олимпийский чемпион в весе до 57 кг Альберт Батыргазиев. По его словам, занятие с главой государства дало бы мотивацию всем членам команды.

«Знаю, что вы занимаетесь спортом, посещаете залы. Хотел, Владимир Владимирович, пригласить вас на совместную тренировку к нам на любую из олимпийских баз. Для нас это будет стимулом, мотивацией для новых побед. Хочу поблагодарить самых главных людей — наших учителей, наших тренеров, наших родителей, наши семьи — за то, что без них не было бы и наших побед. Это наша общая победа, очень много людей причастны, в том числе и наше государство. Владимир Владимирович, спасибо огромное, что вы уделяете должное внимание спорту — без такого внимания не было бы таких результатов», — сказал Батыргазиев.

В ответ Путин рассказал о своём опыте в боксе. Президент рассказал, что на первых же тренировках получил травму, после чего решил сменить вид спорта.

«Мне на третьей-четвёртой тренировке сломали нос, но поскольку всё было так — я же во дворе жил, всё просто — я не пошёл никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», — рассказал Путин.