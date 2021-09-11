Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио.

Торжественная церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на ОИ в Токио.