В Кремле вручили награды серебряным и бронзовым призёрам ОИ в Токио
- РИА Новости
«Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись как при подготовке к Олимпийским играм, так и во время их проведения, сборная России завоевала 71 медаль различного достоинства в Токио, превзойдя достижения трёх предыдущих Игр», — цитирует Левитина РИА Новости.
Торжественная церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.
Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.
На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.
Ранее исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, какие машины получат российские призёры ОИ в Токио.