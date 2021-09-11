В Кремле вручили награды серебряным и бронзовым призёрам ОИ в Токио

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Помощник президента России Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на летних Олимпийских играх в Токио.
В Кремле вручили награды серебряным и бронзовым призёрам ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись как при подготовке к Олимпийским играм, так и во время их проведения, сборная России завоевала 71 медаль различного достоинства в Токио, превзойдя достижения трёх предыдущих Игр», — цитирует Левитина РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, какие машины получат российские призёры ОИ в Токио.

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