Стало известно, какие машины получат российские призёры ОИ в Токио

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, какие машины получат российские призёры летних Олимпийских игр в Токио.

«Золотые призёры Игр получат автомобили BMW X5. Серебряные и бронзовые медалисты — BMW X3 различных комплектаций», — цитирует Катушева ТАСС.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос, считает ли он, что российских гимнасток засудили на ОИ в Токио.