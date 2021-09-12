Винер-Усманова рассказала, почему назвала сестёр Авериных «мокрыми курицами»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила выражение «мокрые курицы» в адрес Дины и Арины Авериных.

«Конечно, говорю! Когда они «мокрые курицы», я им это подчёркиваю. Когда они пришли и мне сказали, что вроде хотят закончить, — они были в это время для меня «мокрыми курицами». А так они для меня были королевы всегда», — кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

7 августа в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю ленты во время выступления. Арина Аверина заняла четвёртое место.

После Олимпиады сёстры Аверины хотели завершить карьеры, но Винер-Усманова убедила их продолжить выступления ради России.

Ранее Винер-Усманова высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде в Токио.