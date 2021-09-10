Винер-Усманова высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала скандальное судейство на летних Олимпийских играх в Токио.

«Ни для кого не секрет, что ОИ теперь — политическое мероприятие. Пример — наша художественная гимнастика», — цитирует РИА Новости Винер-Усманову.

Она напомнила, что художественная гимнастика — последний вид спорта перед закрытием Игр. По её мнению, если бы были выиграны две золотые медали, то Россия обошла бы Великобританию и завершила Олимпиаду на четвёртом месте в общекомандном зачёте.

«Вот вам и политика», — добавила Винер-Усманова.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение Международной федерации гимнастики признать результаты олимпийского турнира в Токио непредвзятыми.