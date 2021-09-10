Путин высказался о ставленнике от России в Международной федерации гимнастики

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать результаты олимпийского турнира в Токио непредвзятыми.

«Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что Наталья Кузьмина покинет должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

Технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, отрицал факт предвзятого судейства.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее Винер-Усманова объявила об отзыве из техкома FIG россиянки Кузьминой.