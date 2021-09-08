Винер-Усманова объявила об отзыве из техкома FIG россиянки Кузьминой
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«Мы её выдвинули, но теперь отзываем. Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье. Золото выиграла Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.
Технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, отрицал факт предвзятого судейства.
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам и сборная Израиля снялись с чемпионата мира в Японии, который пройдёт с 18 по 24 октября.
Ранее Винер-Усманова заявила, что Авериной нужно брать реванш у Ашрам.