Винер-Усманова объявила об отзыве из техкома FIG россиянки Кузьминой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что Наталья Кузьмина покинет должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Мы её выдвинули, но теперь отзываем. Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье. Золото выиграла Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

Технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, отрицал факт предвзятого судейства.

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам и сборная Израиля снялись с чемпионата мира в Японии, который пройдёт с 18 по 24 октября.

Ранее Винер-Усманова заявила, что Авериной нужно брать реванш у Ашрам.