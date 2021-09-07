Винер-Усманова не считает, что Авериной нужно брать реванш у Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова выразила мнение, что на чемпионате мира в Японии Дина Аверина не сможет взять реванш у Линой Ашрам за поражение на Олимпиаде в Токио.

«Меня это вообще не интересовало. О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

При этом глава ВФХГ подчеркнула, что Ашрам не виновата в ситуации, которая сложилась на Олимпийских играх в Токио. По её словам, в адрес израильской гимнастки поступило такое количество обвинений, что той пришлось временно покинуть социальные сети.

Также Винер-Усманова раскритиковала тех, кто скрыл из интернета записи выступлений Авериной и Ашрам на Играх в Токио.

Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряной медалисткой Игр в Токио в многоборье.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.