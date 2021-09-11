«Надеюсь, Путин присоединится»: Кьюлли о саммите SportAccord в Екатеринбурге, уроках Игр в Токио и тенденциях в спорте

Саммит SportAccord, который состоится в мае 2022 года в Екатеринбурге, пройдёт на высочайшем уровне и станет местом пересечения мира спорта и бизнеса. Такую уверенность выразил глава форума и президент Всемирного объединения международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли. В интервью RT он также рассказал о запланированной в рамках этого мероприятия встрече министров спорта разных стран, поделился мнением, какое значение имели прошедшие Игры в Токио, а также ответил на вопрос, в каких направлениях развивается спорт во время пандемии COVID-19.

— Недавно завершились Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Что, на ваш взгляд, они дали миру и получилось ли у них объединить людей в период пандемии?

— Думаю, после более чем полутора лет пандемии коронавирусной инфекции, которая вынудила многие международные спортивные федерации и многих организаторов спортивных состязаний либо перенести свои мероприятия, либо вовсе их отменить, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио послужили прекрасным и убедительным примером солидарности, единства, стойкости и усердия. Всё это благодаря отличной работе Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха, который отчаянно хотел, чтобы игры в Токио состоялись. Данная Олимпиада прошла благодаря невероятному энтузиазму и труду международных спортивных федераций, спортсменов, и, позвольте сказать, волонтёров. Они сыграли здесь ключевую роль, оказывая помощь и поддержку. Поэтому я считаю, что Игры стали настоящим лучом надежды не только для мира спорта, но и для общества в целом.

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— Как, по-вашему, изменился спорт из-за пандемии? Подозреваю, стало больше уклона в цифровой формат, возросла популярность киберспорта...

— Мне кажется, пандемия вынуждает нас мыслить совершенно по-новому. Если приводить в пример лично меня, то мне приходилось летать на заседания совета директоров в Австралию, и на это уходило два дня. И ещё где-то два дня требовалось, чтобы вернуться домой. Тогда как в наши дни можно воспользоваться доступными технологиями и буквально за час провести это заседание в цифровом формате. То есть необходимо найти правильный баланс между встречами, на которых нужно присутствовать лично, и встречами, которые можно проводить удалённо. Ведь это сказывается и на окружающей среде, воздействует на экологию (имею в виду выбросы углерода). Мы увидели, что поездки можно сократить, оптимизировать. И я говорю не только об официальных лицах, но и об отдельных спортсменах. Как мы видели, зачастую они могут тренироваться, пользуясь плодами современных технологий. Мы удостоверились, что можно организовывать онлайн-совещания, вебинары, учиться и делится опытом по-новому, в цифровом формате.

Мы также наблюдали развитие цифровых состязаний, определённых, скажем так, видов киберспорта. Думаю, нужно смотреть в будущее непредвзято. Нужно найти правильный баланс, чтобы совместить новые технологии с существующим традиционным спортом. А я верю, что физическая активность, которая также способствует душевному благополучию спортсменов и общества, имеет огромную важность. Позвольте также отметить, что я был впечатлён целями, которые озвучил президент России Владимир Путин, сказав, что к 2030 году количество россиян, регулярно занимающихся спортом должно достигнуть 70%. Мне кажется, это прекрасная и очень амбициозная цель, но она достижима посредством спорта и того, чем занимаемся мы, и что показываем на своём примере.

— Как вы думаете, после Олимпиады пандемия уже не препятствует выживанию и дальнейшему развитию спорта?

— Мне кажется, что Олимпийские и Паралимпийские игры показали всему миру, что существуют решения, позволяющие преодолеть определённые вызовы, связанные с пандемией. Но тут не только Олимпиада в Токио. Намного ранее совместно с другими международными федерациями спорта мы приступили к созданию так называемых пузырей. Это, к примеру, Международная автомобильная федерация и автогонки «Формулы-1». Это также Международная мотоциклетная федерация и её гонки MotoGP. Я имею в виду и другие федерации, такие как, например, федерация бейсбола. Они организовали крупное мероприятие, создав такой «пузырь» и задействовав новейшие технологии. Это, конечно, стало великолепным стимулом и примером для общества, говорящим о том, что мы в силах справиться с вызовами, которые связаны с пандемией, благодаря упорству, стойкости и, конечно же, сотрудничеству между различными сторонами.

— Олимпийский девиз теперь звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Какое отражение, по вашему мнению, он находит в современном спорте?

— Это, на мой взгляд, прекрасная инициатива МОК, потому что после этого довольно сложного периода, связанного с пандемией COVID-19 — периода, который мы на самом деле ещё проходим — слово «вместе» стало ключевым. Я очень рад, что в олимпийский девиз добавили слово «вместе», ведь только вместе мы сможем преодолеть вызовы, связанные с пандемией. Та или иная роль есть у каждой причастной стороны. Спорт — это возможность объединиться в разнообразии. Так что слово «вместе» — самое подходящее: оно подразумевает сотрудничество, «вместе» означает учиться и делиться тем, что мы видим и делаем. Будущее, несомненно, всё больше и больше ориентируется на это самое «вместе».

— В завершение темы Олимпиады: вы возглавляете организацию, которая объединяет более чем сто спортивных федераций. Многие из них мечтают о признании и включении в олимпийскую программу. Однако сделать все их виды спорта олимпийскими, разумеется, невозможно. Как же им быть? Какова должна быть их миссия в мире спорта?

— Прежде всего, необходимо признать, что игры в Токио приобрели историческое значение: в программу были включены пять новых видов спорта. Всего пару лет назад о подобном можно было только мечтать, это было немыслимо. Решение МОК добавить пять видов спорта беспрецедентно. Четыре пункта из этой пятёрки стали для Олимпиады совершенно новыми: это скейтбординг, серфинг, спортивное скалолазание и карате. А пятый — бейсбол/софтбол — уже был на Играх 2008 года в Пекине, так что в этом случае состоялось возвращение в состав программы.

Возвращаясь к вашему вопросу, разумеется, существует множество других федераций, которые стремятся вступить в олимпийскую программу. Но есть предварительное условие: признание со стороны МОК. Я — президент Ассоциации признанных МОК международных спортивных федераций (ARISF), объединяющей 42 спортивные федерации. Эти пять новых видов спорта, которые были включены в программу Токио, относятся к семейству ARISF. Включения в олимпийскую программу добиваются и многие другие федерации.

Это не значит, что олимпийская программа пополнится многими другими видами спорта. Нововведением предстоящей Олимпиады будет брейк-данс. Это будет дополнительный вид спорта вдобавок к другим трём, которые уже были включены в программу Токио. Невключёнными останутся разве что каратэ, бейсбол и софтбол. То есть будет три новых вида спорта плюс брейк-данс.

Но для нас в ARISF и SportAccord очень важно содействовать росту и развитию этих федераций. Речь не о том, чтобы всех их непременно привести к олимпийской мечте, олимпийской цели. Им нужно расти и развиваться и выйти на определённые стандарты в области надлежащего управления, бережного отношения к окружающей среде, хороших программ для нового поколения. Они также стремятся учиться на опыте других международных спортивных федераций, которые уже добились включения в программу либо летних, либо зимних Олимпийских игр. Причём не будем забывать, что есть ещё и юношеская Олимпиада — как летняя, так и зимняя.

— В последнее время всё большую популярность приобретают городские виды спорта: на смену баскетболу приходит стритбол, на смену гимнастике — паркур. Вы считаете это новой тенденцией в современном спорте?

— Да. И есть отличный пример. В 2019 году под эгидой Всемирного объединения международных спортивных федераций мы организовали Всемирные городские игры в Будапеште. Мы принесли спорт прямо в сердце города, принесли спорт людям. Это был потрясающий праздник, на котором мы представили новые виды спорта, позднее включённые в Олимпийскую программу. Я говорю, к примеру, о баскетболе 3×3 и BMX-фристайле. Мы используем преимущественно временную и уже существующую инфраструктуру, чтобы создать наследие, связанное с городом и регионом. На Всемирные городские игры за одни выходные приехало 70 тыс. человек. Важно то, что там были также школы с учениками, и на основе увиденного они стали вводить новые спортивные дисциплины. Таким образом, наши чемпионы представили этим ученикам, новому поколению, новые виды спорта. Это крайне важно. Когда у тебя есть ролевая модель в каком-либо виде спорта, это стимулирует заниматься им. А это означает более активное общество, что ведёт к благополучию не только физическому, но также психологическому. В период пандемии коронавируса это особенно ценно.

— В 2022 году в Екатеринбурге состоится саммит SportAccord. Каким будет это мероприятие? Претерпит ли оно изменения в связи с переносом на год?

— На мой взгляд, это отличный пример сотрудничества между нами в SportAccord, местным организационным комитетом и российскими властями на самом высоком уровне. Сообща мы пришли к решению отложить мероприятие, поскольку понимали, что многие страны, спортсмены и важные заинтересованные стороны всё ещё были ограничены в передвижениях и опасались, что не смогут посетить саммит. По этой причине было принято решение отложить его до мая 2022 года. Это будет потрясающий мостик между разными культурами и религиями. Там будет представлено множество спортивных дисциплин. На этом мероприятии произойдёт пересечение мира спорта и мира бизнеса — ведь недаром его назвали Всемирным саммитом спорта и бизнеса. Участники будут размышлять о том, какие новые технологии можно использовать в будущем при организации многолюдных мероприятий, которые должны быть безопасными для всех.

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— Россия уже дважды становилась местом проведения мероприятий SportAccord. Чего вы ожидаете в третий раз?

— Россия — единственная страна, где данный саммит проводится вот уже в третий раз. Ранее он проходил в Санкт-Петербурге и Сочи. Россия всегда проводит SportAccord в соответствии с самыми высокими стандартами. Это вселяет в нас уверенность и доверие к нашим русским коллегам и местному оргкомитету. Я ездил в Екатеринбург и видел, как местные организаторы планируют и организовывают саммит. Уверен, это мероприятие будет проведено на высочайшем уровне. Кроме того, я очень надеюсь, что президент этой замечательной страны также сможет присоединиться к нам в Екатеринбурге.

— Не могли бы вы подробнее рассказать о новой концепции MinisterAccord?

— Что касается SportAccord в целом, мы всегда пытаемся найти новые способы вовлечения различных заинтересованных сторон. Мы говорили с рядом министров — с министром спорта, министром культуры, министром туризма, министром по делам молодёжи. Они все выразили желание иметь в своём распоряжении платформу, где они могли бы встречаться, обмениваться идеями, знаниями, опытом. И нам показалось, что будет полезно организовать внутри SportAccord такую вот сессию — MinisterAccord. И к нам уже обратились ряд государств, ряд министров. Так что мы будем очень рады такой замечательной платформе, позволяющей обсуждать на высоком уровне вопросы, относящиеся, например, к спортивной дипломатии: ведь спорт, как известно, может преодолевать любые барьеры — будь то физические преграды, или религия, или гендер, или различие возможностей. Так что это отличная возможность обсудить важные вопросы, имеющие отношение не только к спорту, но и к обществу в целом.

— А какие страны принимают участие в MinisterAccord? А также как быть тем странам, где нет должности «министр спорта»?

— Страны, где нет такой отдельной должности, выразили желание отправить от себя по крайней мере высокопоставленного госслужащего — будь то уровня замминистра, или обладателя какой-нибудь другой высокой должности в правительстве. Как я уже говорил, к нам обратились разные страны с разных континентов. Наша позиция будет предельно ясна и проста: мы хотим, чтобы здесь было представлено как можно больше стран — в идеале, со всех пяти континентов. Хотим, чтобы были представлены как большие, так и небольшие страны, и не только богатые государства, но и те, которые стремятся сейчас к росту и развитию — через спорт. И мы хотим предложить им возможность посмотреть на то, что сделали другие страны, чтобы достичь определённого уровня благосостояния — опять же, через спорт, через спортивные мероприятия.

— А поможет ли эта площадка преодолевать политические разногласия?

— Да, в весьма значительной степени. Эта площадка, это шестидневное мероприятие даёт отличные возможности преодолеть любые существующие разногласия, провести мосты между разными культурами, разными странами. Мы видим, что спорт — это универсальный язык, спорт может способствовать сплочению там, где правительства, там, где политики часто терпят неудачи. Так что я большой сторонник того, чтобы использовать спорт, спортивную дипломатию, для преодоления разногласий.