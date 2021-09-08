Путин: идеи с форума «Россия — спортивная держава» помогут развитию спорта
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«Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России, не менее 70%, к 2030 году могли систематически заниматься спортом и физической культурой», — заявил Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.
Президент отметил, что особое внимание будет уделяться детям.
«Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причём на всей территории страны», — сказал он.
Ранее Путин оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.