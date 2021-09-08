Путин оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде
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«Яркие победы, успешные, незабываемые выступления российских олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия — действительно спортивная держава», — заявил Путин на открытии форума «Россия — спортивная держава» в Казани.
Президент отметил, что российские спортсмены достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится Россия, а гости проводимых в стране международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия.
Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.
На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.
Ранее Путин не исключил возможности проведения Олимпийских игр в России.