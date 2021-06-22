Встреча министров спорта из разных стран пройдёт в Екатеринбурге в ноябре

Встреча министров спорта из разных стран состоится в Екатеринбурге в ноябре. Специальная деловая сессия MinisterAccord пройдёт в рамках Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд-2021».

Основная цель встречи — обсуждение и изучение проблем стран и регионов, участвующих в международном спортивном движении.

«MinisterAccord — это отличное дополнение к основной программе «СпортАккорд-2021», которое укрепит сотрудничество между странами и обеспечит непрерывное развитие спорта и спортивного туризма во всём мире», — заявил управляющий директор ассоциации SportAccord Нис Хатт.

Среди участников рабочей сессии — президент ассоциации SportAccord Рафаэль Кьюлли и министр спорта России Олег Матыцин.

«На саммите будут представлены сферы, которые требуют навыков спортивных игроков, и другие направления, которые требуют навыков правительственных экспертов. Особенно это касается министров спорта. Я очень рад, что MinisterAccord будет представлен на «СпортАккорд» в Екатеринбурге», — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург приедет глава медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета Фабио Пигоцци для участия во Всемирном саммите спорта и бизнеса «СпортАккорд-2021».