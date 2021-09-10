Путин: несмотря на политическую окраску, решения CAS надо выполнять
- РИА Новости
«При обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов. И здесь, конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», — цитирует Путина РИА Новости.
Президент также добавил, что с января 2023 года российские спортсмены станут полноправными участниками всех соревнований.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.
Ранее Ярослава Магучих эмоционально ответила журналистам про фото с Марией Ласицкене.