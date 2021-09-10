Путин: несмотря на политическую окраску, решения CAS надо выполнять

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России.
Путин: несмотря на политическую окраску, решения CAS надо выполнять
  • РИА Новости

«При обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов. И здесь, конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент также добавил, что с января 2023 года российские спортсмены станут полноправными участниками всех соревнований.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.

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