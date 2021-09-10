Магучих эмоционально ответила журналистам про фото с Ласицкене

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, украинка Ярослава Магучих прокомментировала новую фотографию с олимпийской чемпионкой россиянкой Марией Ласицкене.

«Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста», — написала Магучих в своём Instagram.

Легкоатлетки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.

Напомним, что Магучих и Ласицкене сфотографировались на Олимпиаде в Токио. Украинка завоевала бронзу, а россиянка — золото.

Ранее Ласицкене назвала дату последнего для себя старта в сезоне.