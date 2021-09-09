Ласицкене назвала дату последнего для себя старта в сезоне

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что после выставочного турнира в Берлине намерена завершить для себя сезон.
Ласицкене назвала дату последнего для себя старта в сезоне
  • Reuters

«Это был действительно невероятно трудный сезон, при этом он особенный, фантастический. Много сил и энергии было потрачено, чтобы выступить успешно. После травмы было непростое восстановление. Однако я чётко понимала, что хочу вернуться на высокий уровень, чтобы бороться с девочками в условиях жёсткой конкуренции», — цитирует Ласицкене официальный сайт ВФЛА.

Также российская легкоатлетка рассказала о ближайших планах.

«Заключительный старт сезона я проведу в Берлине 12 сентября, а потом отпуск. Сегодня буду болеть на стадионе за наших ребят, забираю свой пятый бриллиант, и завтра перелетаем в Берлин. Всем болельщикам огромное спасибо за веру и поддержку!» — добавила спортсменка.

В 2021 году Ласицкене выиграла золото Олимпийских игр в Токио, а также победила в финале Бриллиантовой лиги.

Ранее стала известна причина ещё одного фото Ласицкене и Магучих.

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