Стала известна причина ещё одного фото Ласицкене и Магучих

Стала известна причина, почему чемпионка летних Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих решили вновь сфотографироваться.

Поводом стало завершение карьеры польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая и попросила Ласицкене, Магучих и других участниц соревнований сделать прощальную фотографию, сообщает «Матч ТВ».

Коллективное фото Ласицкене и Магучих с другими легкоатлетками опубликовала австралийская спортсменка Элинор Паттерсон в Instagram.

Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.

Напомним, украинская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам в высоту. После окончания она сфотографировалась в секторе с Ласицкене. Это вызвало большой скандал на Украине.

Ранее сообщалось, что Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.