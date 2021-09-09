Стала известна причина ещё одного фото Ласицкене и Магучих
- Reuters
Поводом стало завершение карьеры польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая и попросила Ласицкене, Магучих и других участниц соревнований сделать прощальную фотографию, сообщает «Матч ТВ».
Коллективное фото Ласицкене и Магучих с другими легкоатлетками опубликовала австралийская спортсменка Элинор Паттерсон в Instagram.
Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.
Напомним, украинская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам в высоту. После окончания она сфотографировалась в секторе с Ласицкене. Это вызвало большой скандал на Украине.
Ранее сообщалось, что Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.