Дворкович: Россия достойно проведёт ОИ-2036, если получит такую возможность

Короткая ссылка
Председатель фонда «Сколково» и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможности проведения летних Олимпийских игр 2036 года в России.
Дворкович: Россия достойно проведёт ОИ-2036, если получит такую возможность
  • © РИА Новости

«Я считаю, что надо претендовать. У России есть все возможности и раньше провести Олимпийские игры, больших проблем не вижу. Но с учётом всех политических моментов и очереди из других стран-претендентов, наверное, 2036 год выглядит реалистичным. Россия достойно проведёт ОИ-2036, если получит такую возможность», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что страна способна провести Олимпийские игры в 2036 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить