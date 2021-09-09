Дворкович: Россия достойно проведёт ОИ-2036, если получит такую возможность

Председатель фонда «Сколково» и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможности проведения летних Олимпийских игр 2036 года в России.

«Я считаю, что надо претендовать. У России есть все возможности и раньше провести Олимпийские игры, больших проблем не вижу. Но с учётом всех политических моментов и очереди из других стран-претендентов, наверное, 2036 год выглядит реалистичным. Россия достойно проведёт ОИ-2036, если получит такую возможность», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что страна способна провести Олимпийские игры в 2036 году.