Собянин посетил международные центры самбо и бокса в «Лужниках»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства центров самбо и бокса в олимпийском комплексе «Лужники».

10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин посетил международные центры самбо и бокса, объединённые общим фасадом в олимпийском комплексе «Лужники».

«В одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо», — сказал Собянин.

Он также отметил, что в центрах можно будет проводить соревнования любого уровня. Помимо этого, для спортсменов будет создана вся необходимая инфраструктура.

Функциональное наполнение нового комплекса в «Лужниках» не имеет аналогов в мире. До начала строительства был проведён анализ мировых борцовских арен Парижа, Японии, мировых центров по боксу в Болгарии и Грузии.

Общая площадь объекта составит 45,6 тыс. кв. м, а главной особенностью центра станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление.

Собянин выразил надежду, что уникальный объект привлечёт внимание спортсменов и всех любителей самбо и бокса.

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