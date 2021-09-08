«Каждый высказывает своё мнение»: президент FINA о словах Мёрфи в адрес Рылова, реформах в плавании и ЧМ-2025 в Казани

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Казани пройдёт лучше, чем аналогичный турнир, который столица Татарстана принимала в 2015-м. Такое мнение выразил президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн Аль-Муссалам. Он также рассказал о своём отношении к скандалу с участием Евгения Рылова и Райана Мёрфи на Олимпиаде, высказался об утренних финалах на Играх в Токио и анонсировал большие реформы в своей организации.

— Что вы обсуждали по приезде в Казань на форум «Россия — спортивная держава»?

— Мы обсуждали вопросы подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта в Казани в 2025 году. Думаю, что это мероприятие пройдёт ещё лучше, чем в 2015-м. Тогда это была отправная точка, а сейчас могу быть уверенным в том, что в 2025 году мы проведём один из лучших чемпионатов, лучше, чем десять лет назад.

— Какие есть предложения у Международной федерации плавания (FINA) по мероприятиям перед чемпионатом мира для вовлечения жителей Казани, для привлечения спонсоров и внимания к водным видам спорта?

— Один из таких проектов — проведение разных чемпионатов, кубков мира. Сейчас мы не заявляем об этом официально, но в планах есть проведение мероприятий, которые пройдут, образно говоря, от востока до запада, от рассвета до заката. Они будут покрывать порядка трёх-четырёх городов. Это соревнования с участием профессиональных спортсменов, с привлечением широкой публики. FINA сейчас претерпевает определённые изменения, и это является частью нашей идеи. Это пока только план, не итоговое решение. На протяжении года FINA проводит различные соревнования. Сейчас комитет по реформам работает над тем, чтобы объединить профессионалов с жителями страны на одном уровне вовлечённости.

— В прошлом соревнования по водным видам спорта приходилось переносить. Сейчас календарь турниров защищён от этого?

— Переносились только прыжки в воду. Комитет по реформам готовит календарь на следующий год. У них много планов и идей, но официальный календарь будет опубликован в декабре. Пока они работают над этим.

— Как сделать будущий чемпионат мира в Казани лучше, чем предыдущий?

— Поменяется абсолютно всё: и с технической точки зрения, и в правилах, и в представлении.

— Казань и Будапешт будут проводить чемпионаты мира по водным видам спорта спустя десять лет после того, как они уже принимали эти соревнования. Это говорит об их качестве как организаторов или об отсутствии конкуренции?

— В обоих городах есть прекрасные объекты и инфраструктура, которые можно назвать их наследием и залогом их успеха.

— На Олимпийских играх в Токио плавательные финалы проходили утром, на что жаловались многие спортсмены. Повторится ли эта практика в будущем?

— Чтобы принять решение, мы должны провести совещание по этому вопросу со всеми: со спортсменами, с тренерами, с судьями. В Токио были побиты шесть мировых рекордов, и они были установлены именно утром.

— Во время этих соревнований в адрес российского пловца Евгения Рылова от американца Райана Мёрфи звучали намёки на то, что их заплыв не был чистым в плане допинга. Что вы думаете об этом случае, как избежать таких ситуаций?

— Любой человек может высказать своё мнение, мы живём в демократическом мире. Но со своей стороны, со стороны FINA, я могу сказать, что все спортсмены приехали в Токио чистыми, все проходили тестирование на допинг. Каждый может оставаться при своём мнении. FINA должна гарантировать, что участники заплывов чисты и ко всем проявляется одинаковое отношение. Именно так всё и было на этих Играх.

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— Тому же Рылову не разрешали выйти на церемонию награждения в маске с котом. Не является ли такой запрет лишним?

— Олимпийские игры проводятся по прозрачным правилам и регламенту. Они касаются и экипировки. Если организаторы говорят, что по каким-либо причинам это не соответствует правилам, то это так. Я видел Евгения в этой маске, он носил её на разминке, был в ней за пределами бассейна. Но если на официальных мероприятиях маска запрещена, то правила надо уважать, я тоже их соблюдаю.

— А на чемпионате мира Рылов сможет ходить в своей маске?

— Это будет зависеть от того, какими будут правила. Ещё раз повторю, что в декабре мы будем обсуждать очень большие изменения. Правила будут обсуждаться на конгрессе, который будет доступен каждому, сможете сами проверить.

— Вы ранее говорили, что изменится процедура формирования комиссии спортсменов FINA. Как это будет выглядеть и сможет ли российский спортсмен попасть в неё?

— В Фукуоке пройдут выборы в члены комитета. Спортсмены будут выбирать сами себя, а не назначаться. Российские спортсмены тоже могут сами себя выдвинуть и получить голоса.