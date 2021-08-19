Пловец Колесников об антидопинговых санкциях: не буду отрицать, в России косячили

Российский пловец Климент Колесников поделился мнением об антидопинговых санкциях в отношении страны.

«В России косячили, не буду отрицать. Отчасти то плохое, что про нас говорят, — это не на пустом месте. Но мы постепенно выравниваем эту ситуацию. И мы не принимаем никакие запрещённые субстанции», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, принимающие допинг спортсмены рано или поздно будут пойманы, поэтому нет смысла долго дискутировать по данной теме. При этом он не понимает, почему в некоторых странах атлеты используют терапевтические исключения даже при отсутствии каких-либо заболеваний.

«Лучше за этим следить, а не за чистыми спортсменами. Да, это нечестно, причём в открытом доступе же информация, по сути. С одной стороны, понимаю, к тем, у кого болезни, надо относиться лояльно, но с другой, если тебе так тяжело, то зачем ты сам себя гробишь? Хуже, когда их делают на пустом месте для улучшения выступлений», — сказал пловец.

Он подчеркнул, что в России так никогда не делали. Также он отметил, что в последнее время наблюдает, как на иностранных сайтах, посвящённых плаванию, меняется отношение к России.

Колесников завоевал на Олимпиаде в Токио бронзу и серебро в заплывах на дистанции 100 м вольным стилем и на спине.

Ранее Колесников прокомментировал ситуацию с Евгением Рыловым и американским пловцом Райаном Мёрфи на ОИ.