Колесников прокомментировал ситуацию с Рыловым и американским пловцом Мёрфи на ОИ

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Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о ситуации с соотечественником Евгением Рыловым и американцем Райаном Мёрфи на Олимпийских играх в Токио.
Колесников прокомментировал ситуацию с Рыловым и американским пловцом Мёрфи на ОИ
  • Reuters

«Больше это происходило у Жени Рылова, меня это коснулось краем. Ничего плохого никто не сказал, произошло недопонимание. Просто Райана не записывали на диктофон, а сразу писали на сайт. Все сразу подхватывают, потому что нужно показать, какие мы плохие, а американцы хорошие», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Рылову тоже задавали на пресс-конференции провокационные вопросы, но слова Мёрфи про нечестную борьбу неправильно поняли, после чего тот написал Евгению и подчеркнул, что имел в виду совсем не то, о чём говорилось в СМИ.

«Я знаю Райана с 2017 года и говорил с ним, шапочками обменивались, гуляли вместе вне бассейна. Если у него и есть злоба, то он никогда бы её не выдал, как Лилли Кинг»,— добавил Колесников.

Напомним, Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м на спине. Мёрфи, выигравший серебро, на пресс-конференции сделал скандальное заявление о своих сомнениях в чистоте атлетов. Позже оба пловца пообщались и уладили конфликт.

Колесников завоевал на Олимпиаде в Токио бронзу и серебро в заплывах на дистанции 100 м вольным стилем и на спине.

Ранее Колесников высказался о скандале с Артёмом Дзюбой и популярности футбола.

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