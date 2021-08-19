Пловец Колесников высказался о скандале с Дзюбой и популярности футбола

Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о скандальном видео с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой и популярности футбола.

«К сожалению, я про историю с Дзюбой знаю, потому что везде информация крутилась. Снимать это всё... непонятно зачем», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что решение в такой ситуации всегда остаётся за руководством. По его мнению, многое зависит от того, как инцидент воспримут болельщики и команда.

«Сейчас на какой сайт ни зайдешь — везде вкладки про футбол. Про плавание — одна внизу. Но, мне кажется, в целом количество болельщиков в футболе уменьшается, а в новых видах спорта и плавании растёт. Нам, спортсменам, надо тоже выступать в роли популяризаторов», — добавил Колесников.

Ранее Колесников поделился мнением о выступлении сборной на Олимпийских играх, а также отреагировал на критику в адрес спортсменов.