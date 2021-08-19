Пловец Колесников высказался о скандале с Дзюбой и популярности футбола

Короткая ссылка
Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о скандальном видео с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой и популярности футбола.
Пловец Колесников высказался о скандале с Дзюбой и популярности футбола
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«К сожалению, я про историю с Дзюбой знаю, потому что везде информация крутилась. Снимать это всё... непонятно зачем», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что решение в такой ситуации всегда остаётся за руководством. По его мнению, многое зависит от того, как инцидент воспримут болельщики и команда. 

«Сейчас на какой сайт ни зайдешь — везде вкладки про футбол. Про плавание — одна внизу. Но, мне кажется, в целом количество болельщиков в футболе уменьшается, а в новых видах спорта и плавании растёт. Нам, спортсменам, надо тоже выступать в роли популяризаторов», — добавил Колесников.

Ранее Колесников поделился мнением о выступлении сборной на Олимпийских играх, а также отреагировал на критику в адрес спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить