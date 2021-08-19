Пловец Колесников о критике: в один день люди с тобой, в другой — болеют за американцев

Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о выступлении сборной на Олимпийских играх, а также отреагировал на критику в адрес спортсменов.

«Я выступил на натянутую четвёрку, а остальные себе сами поставят. В целом команда хорошо выступила. Круто было просто находиться на Олимпийских играх. А кто далёк от плавания — да, просто скажет, что лохи. Много ли кто так пишет в соцсетях? Очень много, и из-за этого максимально обидно, потому что люди очень агрессивные и максимально странные. В один день они с тобой, в другой тебя продали и болеют за американцев. Таким людям счастья, здоровья», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в глобальном смысле ему всё равно на оскорбления в соцсетях, но ему непонятно, почему болельщики позволяют себе упрекать спортсменов в том, что они выступают на Играх без флага. Он подчеркнул, что чаще всего так делают люди, которые сидят на диване и даже не представляют, как он работал последние 18 лет.

«Но мы все в одной стране живём. Может, такой настрой, потому что в жизни плохо, на работе устают. На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Но это не даёт права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров — найдём их всех (смеётся). Кто-то из спортсменов был категорически против поездки без флага, для него это было принципиально. Но, конечно, все поехали. Ты не откажешься. Если не дурачок», — добавил Колесников.

Спортсмен завоевал на Олимпиаде в Токио бронзу и серебро в заплывах на дистанции 100 м вольным стилем и на спине.

Ранее Колесников высказался о четвёртом месте россиян в эстафете на Олимпиаде.