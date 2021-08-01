Пловец Колесников высказался о четвёртом месте россиян в эстафете на Олимпиаде

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Российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями от результата в комбинированной эстафете на дистанции 4 х 100 м на летних Олимпийских играх в Токио.

«В целом неплохо. Если говорить и про настрой, и про время. Особенно если учитывать все обстоятельства, что уже девятый соревновательный день. И если брать каждого по отдельности, кто сколько проплыл за эти соревнования, кто как устал… Все вышли и выложились по максимуму», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

По его мнению, россиянам не хватило в минувшем заплыве только удачи.

Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников стали четвёртыми с отставанием от бронзы всего 0,05 секунды.

Ранее тренер сборной России по плаванию оценил на отлично выступление команды на Олимпиаде.

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