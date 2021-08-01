Пловец Колесников высказался о четвёртом месте россиян в эстафете на Олимпиаде
«В целом неплохо. Если говорить и про настрой, и про время. Особенно если учитывать все обстоятельства, что уже девятый соревновательный день. И если брать каждого по отдельности, кто сколько проплыл за эти соревнования, кто как устал… Все вышли и выложились по максимуму», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».
По его мнению, россиянам не хватило в минувшем заплыве только удачи.
Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников стали четвёртыми с отставанием от бронзы всего 0,05 секунды.
Ранее тренер сборной России по плаванию оценил на отлично выступление команды на Олимпиаде.