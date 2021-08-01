Тренер сборной России по плаванию оценил на отлично выступление команды на Олимпиаде

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подвёл итоги выступления отечественной команды на Олимпийских играх в Токио.

«Всей команде ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас у нас их две. Плюс две серебряных и одна бронзовая. Одну бронзовую упустили в жёсткой борьбе», — цитирует Чепика ТАСС.

Россияне в Токио заняли пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили США, Австралия, Великобритания и Китай.

Ранее сообщалось, что американские пловцы завоевали золото в комбинированной эстафете на ОИ.

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