Тренер сборной России по плаванию оценил на отлично выступление команды на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подвёл итоги выступления отечественной команды на Олимпийских играх в Токио.

«Всей команде ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас у нас их две. Плюс две серебряных и одна бронзовая. Одну бронзовую упустили в жёсткой борьбе», — цитирует Чепика ТАСС.

Россияне в Токио заняли пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили США, Австралия, Великобритания и Китай.

Ранее сообщалось, что американские пловцы завоевали золото в комбинированной эстафете на ОИ.