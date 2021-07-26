Провал в эстафете, надежда на Колесникова и жалобы на ранний старт: российские пловцы снова остались без медалей на ОИ

Российские пловцы не смогли выиграть медаль в эстафете 4 × 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место, хотя от них можно было ожидать попадания в первую тройку. Колесников перед выходом на старт пробился в финал стометровки на спине со вторым временем. Юлия Ефимова тоже продолжит борьбу в заплыве на 100 м брассом, но при этом она пожаловалась на неудобное для пловцов расписание соревнований.

К победе в олимпийской мужской эстафете российские болельщики начали готовиться за несколько месяцев до начала Игр — сразу после апрельского отбора, который проходил в Казани. Именно там трое российских спринтеров — Климент Колесников, Андрей Минаков и Владислав Гринёв — проплыли личную стометровку быстрее 48 секунд, и стало совершенно очевидно, что при таких скоростях эстафета 4 × 100 м вольным стилем — это олимпийская, и, вполне возможно, золотая медаль. «Считанная», как иногда говорят тренеры, подразумевая, что помешать медальному результату может только стихийное бедствие или несчастный случай.

В мае надежды лишь усилились: российские парни выиграли эстафету на чемпионате Европы в Будапеште с рекордом континентальных первенств (03:10,41). Эта победа была одержана максимально расширенным составом: утреннюю четвёрку пловцов в финале заменила свежая. Иначе говоря, в сборной имелись аж восемь спринтеров, готовых выйти на олимпийский старт.

Также по теме Первый старт Ефимовой и прощальный выход Салуквадзе: чем запомнился второй день Игр в Токио Юлия Ефимова пробилась в полуфинал заплыва брассом на 100 м. Российские гимнастки заняли лидирующую позицию в командном многоборье....

После того успеха даже профессионалы (в частности, чемпион Европы Игорь Марченко) сходились во мнении: если говорить о максимальных шансах на командный триумф в Токио, то это, конечно же, спринтерская эстафета. К тому же очень важная для всего российского плавания: ведь именно от этого старта будет зависеть, с каким настроением команда войдёт в дальнейший соревновательный поток.

Но, как любил говорить известный российский сатирик Михаил Жванецкий, в историю можно войти, а можно вляпаться. Примерно это и произошло в понедельник с российской четвёркой спринтеров в заключительном утреннем финале.

Рассуждая о шансах российских пловцов на успех в Токио, Марченко подчеркнул: «Всё будет зависеть от тренеров. Для того чтобы выстрелить на Олимпиаде, нужно очень точно вывести спортсмена на пик формы. А ведь есть ещё множество подводных камней...»

Одним из таких камней экс-пловцу виделось участие в эстафете Климента Колесникова, который стартовал в командном заплыве спустя 20 минут после полуфинала на стометровке на спине. Свою личную дистанцию Климент выиграл с прекрасным результатом (52,29), вошёл в финал вторым после олимпийского чемпиона на этой дистанции Райана Мёрфи, уступая американцу 0,05 секунды, а в эстафете фактически «откупался», поскольку к моменту своего старта на финишном отрезке упираться уже не было смысла.

Эстафету Климент получил от Владимира Морозова пятым, отрыв к тому времени был уже таким, что не отыграть, и по всем раскладам думать пловцу следовало уже о том, чтобы максимально восстановиться к завтрашнему утреннему финалу на спине, где и от Колесникова, и от чемпиона мира Евгения Рылова ждут как минимум борьбы за попадание на пьедестал. А может быть, Колесников просто не смог проплыть быстрее.

Гринёв и Морозов свои этапы откровенно провалили. Единственным из всей эстафетной четвёрки, кто не заслуживал нареканий, стал Минаков — 47,71 на стартовом отрезке. С этим утверждением тоже можно поспорить: личный рекорд спортсмена на стометровке составляет 47,54. Правда, показан он был год назад. Прыгнуть в Токио выше головы Минакову в этом отношении не удалось.

Незадолго до эстафетного старта Юлия Ефимова, отобравшаяся в финал стометровки брассом с пятым временем (01:06,34), отметила в микст-зоне, что определённую проблему пловцам создает крайне непривычное время стартов.

«С утра все плывут намного хуже, я тоже не исключение, — сказала спортсменка и добавила, говоря об олимпийском сезоне в целом: — Не хватает стартов, нет накатанности, уверенности, прыгаешь в воду и не всегда понимаешь, что делать».

Для того чтобы утром показать максимально возможный результат, в спорте существуют определённые технологии. Прежде всего это очень ранний подъём, чтобы полностью «разбудить» не только голову, но и мышцы, а это всегда гораздо более длительный процесс. Об этом, кстати, накануне квалификационных соревнований говорили российские гимнасты. Но и без их слов давно известно: чтобы быть готовым бороться за победу в десять утра, нужно проснуться в пять.

Другой вопрос, что результат Ефимовой в Токио — исключительно её личное дело. Спортсменка давно отпочковалась от российской команды, сама несёт ответственность за свою подготовку и, похоже, делает это ничуть не хуже, чем весь тренерский штаб российской команды. Если в Токио Юля останется без медали, тому будут как минимум объяснимые причины: конкурировать в брассе, да и вообще в плавании, с молодыми спортсменками, когда за спиной уже четыре олимпийских цикла и множество травм, не всегда реально.

В аналогичном положении, собственно, в Токио оказалась и Анастасия Фесикова: на своем первом чемпионате мира в 2009-м она принесла сборной России две личные серебряные медали, на следующих мировых первенствах выиграла еще две (в том числе золотую), стала вице-чемпионкой Игр в Лондоне, а в Токио не прошла в финал. В таких случаях принято произносить известную фразу про усталость металла, и стоит заметить, что при всей своей расхожести суть ситуации она передает наиболее точно.