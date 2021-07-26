Саблистки Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию
Позднякова в поединке 1/8 финала взяла верх над китаянкой Ян Хэнъюй (15:8), а Никитина победила азербайджанку Анну Башту (15:13).
В четвертьфинале Позднякова посоревнуется с победительницей противостояния китаянки Цянь Цзяруй и венгерки Лизы Пустаи, а Никитина — либо с японкой Мисаки Эмурой, либо с француженкой Манон Брюне.
Ранее сообщалось, что Бородачёв вышел в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.