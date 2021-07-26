Саблистки Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию

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Россиянки София Позднякова и Ольга Никитина пробились в 1/4 финала олимпийского турнира по фехтованию на саблях.

Позднякова в поединке 1/8 финала взяла верх над китаянкой Ян Хэнъюй (15:8), а Никитина победила азербайджанку Анну Башту (15:13).

В четвертьфинале Позднякова посоревнуется с победительницей противостояния китаянки Цянь Цзяруй и венгерки Лизы Пустаи, а Никитина — либо с японкой Мисаки Эмурой, либо с француженкой Манон Брюне.

Ранее сообщалось, что Бородачёв вышел в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.

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