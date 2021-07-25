Первый старт Ефимовой и прощальный выход Салуквадзе: чем запомнился второй день Игр в Токио

Юлия Ефимова пробилась в полуфинал заплыва брассом на 100 м. Российские гимнастки заняли лидирующую позицию в командном многоборье. Нидерландская велогонщица Аннемик ван Влёйтен ошибочно отпраздновала победу в командной шоссейной гонке. Сразу два ветерана Олимпиады — Оксана Чусовитина и Нино Салуквадзе — завершили выступления и объявили об уходе из спорта. О событиях второго дня Игр в Токио — в материале RT.

Второй соревновательный день Олимпиады в Токио ознаменовался для России завоеванием первой золотой медали. Виталина Бацарашкина стала победительницей в стрельбе из пневматического пистолета. Кроме того, коллекция наград пополнилась за счёт серебра Светланы Гомбоевой, Ксении Перовой и Елены Осиповой в командном турнире лучниц и тхэквондистки Татьяны Мининой. На высшие ступени пьедестала могли рассчитывать и фехтовальщицы Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, однако им пришлось довольствоваться серебром и бронзой соответственно. Благодаря этим достижениям команда Олимпийского комитета России поднялась на пятое место в неофициальном медальном зачёте.

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Ещё одним претендентом на награду был Владимир Масленников, выступающий в стрельбе из пневматической винтовки. Несмотря на достаточно молодой возраст, на его счету уже множество наград, включая титул чемпиона мира и бронзу прошлых Игр. На этот раз уроженец Свердловской области прошёл квалификацию, с 628,7 балла заняв шестое место. Но в финале он стал лишь восьмым, уступив победителю Уильяму Шэйнеру из США 128,6 балла. Позднее спортсмен признался, что показать более успешное выступление ему помешало волнение.

Не сумели порадовать российских болельщиков и дзюдоисты, хотя для них всё начиналось более чем позитивно. Многократная медалистка чемпионатов мира и бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина одержала уверенную победу над представительницей Панамы Кристин Хименес со счётом 10:0 в 1/16 финала в категории до 52 кг. Однако уже в 1/8 она в упорной борьбе уступила кореянке Да Сол Пак.

На этой же стадии из борьбы за медали выбыл Якуб Шамилов, выступающий в категории до 66 кг. Путь на турнире он начал с победы над немцем Себастьяном Зайдлем, но затем не смог сломить сопротивление грузинского дзюдоиста Важи Маргвелашвили, в итоге завоевавшего серебро.

А Юлия Ефимова успешно стартовала в соревнованиях по плаванию. Она за 1 минуту 6,21 секунды преодолела 100-метровую дистанцию брассом и прошла в полуфинал. После заплыва спортсменка рассказала, что рассчитывала на более успешный результат.

«До этого было всё спокойно, сегодня первый день, когда я почувствовала хоть какое-то волнение, даже очень серьёзное — олимпийское. Меня это не могло не порадовать. Наконец-то хоть какие-то чувства. Вроде бы время хорошее, но думала, что будет быстрее. Непонятно, что не так. Но это Олимпийские игры — пока ты не коснулся бортика, ничего не закончилось», — отметила Ефимова.

В воскресенье олимпийский путь начали и спортивные гимнастки. Российская сборная заняла первую позицию после двух дисциплин. В её активе 171,629 балла, в то время как у ближайших преследовательниц, сборной США, — 170,562. В личном многоборье предсказуемо лидирует американка Симона Байлз, однако в десятке сильнейших также присутствуют Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Виктория Листунова, расположившиеся на третьем, четвёртом и пятом местах соответственно.

Одним из самых грустных событий дня стало неудачное выступление рекордсменки по количеству выступлений на Олимпиадах среди гимнасток Оксаны Чусовитиной. 46-летняя представительница Узбекистана не сумела пройти квалификацию в многоборье, выбыла из соревнований и объявила о завершении карьеры. Для неё Игры в Токио стали восьмыми в карьере.

«Теперь уже всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел — пора навёрстывать. Не хочу работать тренером: это адский труд. Я столько лет была в спорте и знаю, что такое быть тренером, поэтому не хочу. Я хочу быть счастливым человеком», — цитирует Чусовитину ТАСС.

В воскресенье об уходе из спорта сообщила ещё одна легенда Игр — советская и грузинская спортсменка Нино Салуквадзе. В возрасте 52 лет многократная чемпионка мира и Европы по стрельбе из пистолета стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах. В Токио она также не смогла пройти квалификацию, заняв 31-е место.

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Не обошлось во второй день Олимпиады и без курьёзного эпизода. В шоссейной командной велогонке сенсационную победу одержала Анна Кизенхофер, заработавшая первую медаль высшего достоинства для Австрии на летних Играх с 2004 года. После неё финишировала нидерландка Аннемик ван Влёйтен, которая неожиданно начала праздновать победу после пересечения черты. Оказалось, что из-за отсутствия радиосвязи она не знала о том, как едут соперницы, и была уверена, что возглавляет пелотон.

Стоит отметить, что единственная представительница России в этой дисциплине, Тамара Дронова, заняла 39-е место, уступив Кизенхофер 8 минут 23 секунды.

К сожалению, вновь не смогли порадовать болельщиков бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов. Одни из фаворитов группы потерпели второе поражение подряд, уступив японцам Хироюки Эндо и Юте Ватанабе со счётом 0:2 (13:21, 18:21). На данный момент россияне занимают третье место в квартете B, для выхода из которого им необходимо как минимум обыграть Нигерию в третьем матче.

В командных видах спорта россияне также выступили с переменным успехом. Мужская баскетбольная команда 3х3 потерпела два поражения подряд — от сборных Бельгии и Польши — с одинаковым счётом 16:21.

А женская сборная сначала досрочно завершила матч, разгромив представительниц Монголии — 21:5, но затем столкнулась с сопротивлением американок. Россиянки неплохо выглядели на фоне первого номера рейтинга, однако решающую роль сыграло большее количество ошибок. Встреча завершилась со счётом 20:16 в пользу команды США.

«Может быть, мы подустали к концу игры. Знаете, когда очень хочется, то зачастую не получается — это всё от большого желания… Да, американки — первый номер рейтинга, но мы почувствовали, что можем играть на равных. Не могу сказать, что нет уверенности — она есть. Мы сами проиграли этот матч. Уверена, что следующая наша встреча будет совсем другой», — цитирует игрока российской команды Анастасию Логунову «Чемпионат».

Что касается других командных видов спорта, то пляжные волейболистки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина с победы начали путь в предварительном раунде. В матче первого тура они обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот со счётом 21:18, 21:15. Интересно, что в классическом волейболе в воскресенье встречались те же сборные, но на этот раз победа осталась за представительницами Апеннинского полуострова — 3:0 (25:23, 25:19, 25:14).

А женская сборная России по гандболу с ничьи начала защиту титула действующих олимпийских чемпионок. Первая встреча группового этапа с Бразилией завершилась со счётом 24:24. Наставник отечественной команды Алексей Алексеев положительно оценил выступление подопечных, хотя и признался, что был не полностью доволен работой судей.

«На мой взгляд, нам давали много семиметровых, но надо посмотреть. Это очень сложные, тонкие моменты. В каждой игре мы настраиваемся на победу, но и соперники делают то же самое. Поверьте, на Олимпиаде на групповом этапе проходных матчей не будет. Каждая из команд хочет бороться за выход в плей-офф», — резюмировал Алексеев.