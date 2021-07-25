Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки на ОИ в Токио
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По итогам своего выступления Масленников набрал 123,0 балла и по итогам первой сессии финала завершил борьбу за медали.
Олимпийским чемпионом стал американец Уильям Шэйнер, установивший новый рекорд Игр — 251,6 балла. Второе и третье места заняли представители Китая Ли-Хао Шэн (250,9) и Ян Хаожань (229,4).
Ранее сообщалось, что Россия победила Германию и вышла в финал женского командного турнира лучников на ОИ.