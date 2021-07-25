Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки на ОИ в Токио

Россиянин Владимир Масленников занял восьмое место в финале турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков