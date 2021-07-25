Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки на ОИ в Токио

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Россиянин Владимир Масленников занял восьмое место в финале турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Олимпийских играх в Токио.
Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По итогам своего выступления Масленников набрал 123,0 балла и по итогам первой сессии финала завершил борьбу за медали.

Олимпийским чемпионом стал американец Уильям Шэйнер, установивший новый рекорд Игр — 251,6 балла. Второе и третье места заняли представители Китая Ли-Хао Шэн (250,9) и Ян Хаожань (229,4).

Ранее сообщалось, что Россия победила Германию и вышла в финал женского командного турнира лучников на ОИ.

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