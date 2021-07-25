Список всех медалистов второго дня Олимпиады в Токио

По итогам первого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 18 комплектов наград.

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Шоссейный велоспорт: золото — Анна Кизенхофер (Австрия), серебро — Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды), бронза — Элиза Лонго Боргини (Италия). Дзюдо, мужчины, до 66 кг: золото — Хифуми Абэ (Япония), серебро — Важа Маргвелашвили (Грузия), бронза — Даниэл Каргнин (Бразилия) и Баул Ан (Южная Корея). Дзюдо, женщины, до 52 кг: золото — Ута Абэ (Япония), серебро — Амандин Бушар (Франция), бронза — Челси Жиль (Великобритания), Одетте Джуфрида (Италия). Плавание, мужчины, 400 м, комплекс: Чейс Калиж (США), серебро — Джей Литерленд (США), бронза — Брэндон Смит (Австралия). Плавание, мужчины, 400 м, вольный стиль: золото — Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис), серебро — Джек Маклафлин (Австралия), бронза — Киран Смит (США). Плавание, женщины, 400 м, комплекс: золото — Юи Охаси (Япония), серебро — Эмма Уэйант (США), бронза — Хали Фликинджер (США). Плавание, женщины, эстафета, 4 х 100 м: золото — Австралия, серебро — Канада, бронза — США. Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 м: золото — Хань Ван, Хинмао Ши (Китай), серебро — Дженнифер Абель, Мелисса Ситрини-Болье (Канада), бронза — Тина Панзел, Лена Хентшелл (Германия). Скейтбординг, мужчины, улица: золото — Юто Хоригомэ (Япония), серебро — Келвин Хифлер (Бразилия), бронза — Джаггер Итон (США). Стрельба, мужчины, пневматическая винтовка, 10 м: золото — Уильям Шэйнер (США), серебро — Ли-Хао Шэн (Китай), бронза — Ян Хаожань (Китай). Стрельба, женщины, пневматический пистолет, 10 м: золото — Виталина Бацарашкина (Россия), серебро — Антоанета Костадинова (Болгария), бронза — Цзян Жансинь (Китай). Стрельба из лука, женщины, командное первенство: золото — Южная Корея, серебро — Россия, бронза — Германия. Тхэквондо, мужчины, до 68 кг: золото — Улугбек Рашитов (Узбекистан), серебро — Брэдли Синден (Вликобритания), бронза — Чжао Шуай (Китай) и Хакан Речбер (Турция). Тхэквондо, женщины, до 57 кг: золото — Анастасия Золотич (США), серебро — Татьяна Минина (Россия), бронза — Ло Чиа-Линг (Тайвань) и Хатидже Кюбра Ильгюн (Турция). Тяжёлая атлетика, мужчины, до 61 кг: золото — Фабин Ли (Китай), серебро — Эко Юли Ираван (Индонезия), бронза — Игорь Сон (Казахстан). Тяжёлая атлетика, мужчины, до 67 кг: золото — Чэнь Лицзюнь (Китай), серебро — Луис Хавьер Москера Лосано (Колумбия), бронза — Мирко Дзанни (Италия). Фехтование на шпагах, мужчины: золото — Ромен Каннон (Франция), серебро — Гергей Шиклоши (Венгрия), бронза — Игорь Рейзлин (Украина). Фехтование на рапирах, женщины: золото — Ли Кифер (США), серебро — Инна Дериглазова (Россия), бронза — Лариса Коробейникова (Россия). Ранее сообщалось, что сборная России завоевала пять медалей во второй день Олимпиады в Токио.