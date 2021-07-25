Сборная России завоевала пять медалей во второй день Олимпиады в Токио
25 июля россияне принесли в копилку одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.
Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Женская сборная России по стрельбе из лука заняла второе место в командном турнире.
Инна Дериглазова завоевала серебро в фехтовании на рапирах.
Татьяна Минина стала второй в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 57 кг.
Лариса Коробейникова выиграла бронзу в фехтовании на рапирах.
Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал выход Анны Пракатень в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио.