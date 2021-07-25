Сборная России завоевала пять медалей во второй день Олимпиады в Токио

Сборная России завоевала пять наград по итогам второго соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио.

25 июля россияне принесли в копилку одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Женская сборная России по стрельбе из лука заняла второе место в командном турнире.

Инна Дериглазова завоевала серебро в фехтовании на рапирах.

Татьяна Минина стала второй в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 57 кг.

Лариса Коробейникова выиграла бронзу в фехтовании на рапирах.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал выход Анны Пракатень в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио.