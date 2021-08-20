Трёхкратная олимпийская чемпионка Колесниченко заявила, что продолжит карьеру

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что приняла решение о продолжении карьеры.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Колесниченко заявила, что продолжит карьеру
  • Reuters

По её словам, Олимпиада в Токио навсегда останется в её памяти и они со Светланой Ромашиной даже не дрогнули, когда им выключили музыку во время выступления.

«Я решила продолжать карьеру и буду тренироваться. Чувствую в себе силы работать дальше», — цитирует Колесниченко Sport24.

Во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко произошла техническая накладка: сначала им включили другую музыку, а затем музыкальное сопровождение и вовсе выключилось.

Тем не менее они завоевали золото Токио-2020 в соревнованиях среди дуэтов.

Ранее Алла Шишкина заявила, что российские синхронистки были готовы к любым неожиданностям в групповых соревнованиях на ОИ.

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