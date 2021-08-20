Трёхкратная олимпийская чемпионка Колесниченко заявила, что продолжит карьеру
- Reuters
По её словам, Олимпиада в Токио навсегда останется в её памяти и они со Светланой Ромашиной даже не дрогнули, когда им выключили музыку во время выступления.
«Я решила продолжать карьеру и буду тренироваться. Чувствую в себе силы работать дальше», — цитирует Колесниченко Sport24.
Во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко произошла техническая накладка: сначала им включили другую музыку, а затем музыкальное сопровождение и вовсе выключилось.
Тем не менее они завоевали золото Токио-2020 в соревнованиях среди дуэтов.
Ранее Алла Шишкина заявила, что российские синхронистки были готовы к любым неожиданностям в групповых соревнованиях на ОИ.