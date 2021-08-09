Шишкина заявила, что российские синхронистки были готовы к любым неожиданностям в групповых соревнованиях на ОИ

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Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, как в команде отреагировали на проблемы с музыкой у Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко во время соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио.
Шишкина заявила, что российские синхронистки были готовы к любым неожиданностям в групповых соревнованиях на ОИ
  • Reuters
  • © Antonio Bronic

«Договорились, что, если вдруг начнутся проблемы с музыкой, начнём считать сами. У нас имелась подстраховка, были оговорены некие моменты. Поверьте, команда настолько опытная и ко всему готовая, что я всегда говорю: «Даже если рухнет крыша в бассейне, всё равно доделаем все элементы». Сложно объяснить произошедшее. Что-то случилось с аппаратурой. Не повезло ведь не только Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной, но и украинкам в группе. Не думаю, что речь идёт о злом умысле», — сказала Шишкина RT.

Во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко произошла техническая накладка: сначала им включили другую музыку, а затем музыкальное сопровождение и вовсе выключилось.

Ранее Магомедалиева рассказала, какую реакцию у иностранцев вызвало выступление российских спортсменов под знамёнами ОКР.

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