Синхронистка Субботина пожаловалась на преследования и угрозы

Российская синхронистка Варвара Субботина сообщила, что последние два года её преследует незнакомый человек, а также ей поступают регулярные угрозы.

Она опубликовала в сториз в Instagram скриншоты переписки с человеком, который представился как Леон Стэнсфилд. На них он пишет о том, что пытался отправить спортсменке цветы, а также угрожает адвокатом и обращением в Федерацию синхронного плавания России.

«Дорогие друзья, нужна помощь! На протяжении двух лет это существо (даже не могу называть его человеком) преследует меня, написывает мне, моей семье и друзьям угрозы. Я уже не знаю, что делать... Может, кто-то знает, в какие инстанции обратиться?» — написала Субботина.

По её словам, ей в последнее время часто присылают цветы и одна из доставок была как раз от преследователя. Синхронистка отметила, что увидела записку от него и ей стало страшно, после чего она отказалась принимать следующую доставку, когда ей позвонили из той же службы.

«Он написывает моей подруге с угрозами заведения непонятно какого дела. До меня дописаться не может, потому что я заблокировала его везде. Вопрос: как спокойно жить в этом мире?» — добавила Субботина.

20-летняя Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что Светлана Колесниченко будет выступать в паре с Субботиной после ухода Светланы Ромашиной.