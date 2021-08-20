Синхронистка Колесниченко будет выступать в паре с Субботиной после ухода Ромашиной
- © РИА Новости / Пероттино Джорджио
«Мы не можем позволить себе заявить, что мы уходим, а потом вернуться. Мы уже всё пытаемся распланировать, успеть до мая. В мае дуэт будет представлен Светланой Колесниченко и Варварой Субботиной», — цитирует Данченко Sport24.
Колесниченко и Ромашина на Олимпиаде в Токио завоевали золото в соревнованиях дуэтов. Колесниченко является трёхкратной олимпийской чемпионкой, а Ромашина — семикратной.
В мае 2022 года в японской Фукуоке состоится чемпионат мира по водным видам спорта.
Ранее Колесниченко заявила, что продолжит карьеру.