Синхронистка Колесниченко будет выступать в паре с Субботиной после ухода Ромашиной

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, с кем будет выступать трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко после завершения карьеры Светланой Ромашиной.

«Мы не можем позволить себе заявить, что мы уходим, а потом вернуться. Мы уже всё пытаемся распланировать, успеть до мая. В мае дуэт будет представлен Светланой Колесниченко и Варварой Субботиной», — цитирует Данченко Sport24.

Колесниченко и Ромашина на Олимпиаде в Токио завоевали золото в соревнованиях дуэтов. Колесниченко является трёхкратной олимпийской чемпионкой, а Ромашина — семикратной.

В мае 2022 года в японской Фукуоке состоится чемпионат мира по водным видам спорта.

Ранее Колесниченко заявила, что продолжит карьеру.