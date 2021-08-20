Синхронистка Колесниченко будет выступать в паре с Субботиной после ухода Ромашиной

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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, с кем будет выступать трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко после завершения карьеры Светланой Ромашиной.
Синхронистка Колесниченко будет выступать в паре с Субботиной после ухода Ромашиной
  • © РИА Новости / Пероттино Джорджио

«Мы не можем позволить себе заявить, что мы уходим, а потом вернуться. Мы уже всё пытаемся распланировать, успеть до мая. В мае дуэт будет представлен Светланой Колесниченко и Варварой Субботиной», — цитирует Данченко Sport24.

Колесниченко и Ромашина на Олимпиаде в Токио завоевали золото в соревнованиях дуэтов. Колесниченко является трёхкратной олимпийской чемпионкой, а Ромашина — семикратной.

В мае 2022 года в японской Фукуоке состоится чемпионат мира по водным видам спорта.

Ранее Колесниченко заявила, что продолжит карьеру.

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